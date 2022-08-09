В МИД РФ допустили ответные меры против Латвии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захаров назвала «крайне циничной» реакцию министра иностранных дел Латвии Эдгара Риникевича на протест России в связи с «провокационными действиями» латвийских правоохранительных органов. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

Захарова напомнила, что 27 июля поверенной в делах Латвии в России в МИД РФ Рутке вручили две ноты протеста по поводу «провокационных действий» латвийских правоохранительных органов, которые оказывают давление на российских граждан при въезде на территорию Латвии. Уже 2 августа сейм Латвии признал Россию террористическим государством, а 4 августа МИД страны принял решение приостановить выдачу временных видов на жительство и виз гражданам России и Беларуси.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич «не понял» обращения российского МИД и «в крайне циничном ключе» прокомментировал врученные ноты. Он заявил, что российской стороне «бессмысленно протестовать против того, что происходит на территории Латвии», а власти Латвийской Республики «будут продолжать действовать в интересах национальной безопасности», напомнила она.

«Ну что же. Высказывания господина Ринкевича лишний раз подтверждают, что в Риге даже не помышляют об исправлении ситуации. В этой связи, как это заведено в международных отношениях, будем рассматривать возможные ответные меры», — заключила Захарова.