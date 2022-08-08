166-й день боев: главное

Украина считает, что Россия может взорвать Запорожскую АЭС. Как пишет DW*, в ООН и МАГАТЭ направлено письмо с призывом направить миссию по безопасности на станцию, «демилитаризировать территорию и предоставить гарантии безопасности сотрудникам станции и жителям города Энергодар». По данным «Энергоатома», добавили в «Вот так», генерал-майор войск радиационной, химической и биологической защиты России Валерий Васильев сказал солдатам, что все важные объекты атомной электростанции в Энергодаре заминированы. По его словам, если будет «самый жесткий» приказ, то его нужно «выполнить с честью».

Минобороны России назвало эти обвинения фейком. По данным ведомства, генерал-майор Валерий Васильев не является начальником войск РХБЗ, эту должность занимает генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Сам Васильев сейчас находится в Узбекистане, «где ведется подготовка к армейским играм».

Также в Минобороны добавили, что 7 августа Киев совершил «новый акт ядерного терроризма на объектах энергетической инфраструктуры Запорожской АЭС для создания гуманитарной катастрофы в Херсонской и Запорожской областях». Из города Марганец обстреливались объекты станции. Повреждена высоковольтная линия «Каховская», обеспечивающая подачу электроэнергии в Запорожскую и Херсонскую область, на самой станции произошел скачок напряжения, «вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции». Также сработала система защиты, отключающая подачу электроэнергии.

Сегодня в Мелитополе подписали документ о проведении референдума о присоединении к России. Его одобрили на форуме «Мы вместе с Россией». Дату голосования не объявили. Президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что итоги подобных референдумов Киев не признает. Он добавил, что если такие голосование проведут, то Киев полностью выйдет из переговоров.

Мэр Мелитополя Иван Федотов сообщил, что в ночь на 8 августа украинские войска нанесли удар по пунктам временной дислокации российских сил на промышленных площадках. Пророссийские силы говорили, что удар отразили ПВО.

В регионах России создали более 40 добровольческих батальонов. Есть подразделения, которые готовы идти на фронт, а есть и те, кто планирует заниматься обеспечением и ремонтами.

ТАСС сообщил, что в Россию прибыли 3,2 млн беженцев из Украины. Большинство из них — из Донецкой и Луганской областей. Среди них около 507 000 детей. Беженцам была оказана единовременная помощь на общую сумму более 9 млрд руб.

Минобороны подтвердило смерть еще двоих срочников, которые служили на крейсере «Москва». Об этом сообщили источники канала «Можем объяснить». Свидетельства о смерти выдали родственникам Леонида Савина — военнослужащего из Алупки (Крым). Он считался пропавшим без вести еще с 14 апреля, когда затонул крейсер «Москва». Уголовное дело создано, но до поднятия крейсера больше информации не будет, добавил родственник солдата. Документы получили и родственники 23-летнего Ивана Франтина. Об этом рассказала его сестра Светлана Тишкина.

Всего Минобороны признало гибель четверых срочников, служивших на «Москве». На прошлой неделе документы получил Дмитрий Шкребец — отец Егора Шкребца. В апреле сообщали о гибели матроса Ивана Вахрушева. Всего, по данным Минобороны, на крейсере погиб один человек, а 27 считались пропавшими без вести. 396 членов экипажа удалось спасти.

«Медиазона»** сообщила, что в Украине Россия использует оружие с западными военными технологиями. В частности, речь идет об электронике: ее Россия не может производить сама, а некоторые из образцов могли попасть уже после введения санкций в 2014 году. Обойти ограничения могли, поскольку эти микросхемы применяются и в гражданских областях. Эксперты полагают, что для ввоза могли использовать и мошеннические схемы. О том, что Россия обошла санкции, сообщили эксперты Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании (RUSI). Доклад опубликовали «Важные истории»***.

Аналитики осмотрели 27 видов самого современного российского военного оборудования, которое армия РФ использует против Украины. Образцы попали к ним с поля боя. В образцах нашли не менее 450 видов импортных компонентов из США, Японии, Тайваня, Южной Кореи, Швейцарии, Нидерландов, Великобритании и Германии. Импортные микросхемы обнаружили и в самом массовом российском танке Т72Б3, ракетах для комплекса «Искандер», радиостанциях и беспилотниках.

Разведка Британии считает, что Россия использует в Украине противопехотные мины для сдерживания передвижений вдоль своих оборонительных рубежей на Донбассе. Они могут нанести значительный ущерб как военным, так и гражданским. В Донецке и Краматорске Россия, скорее всего, предприняла попытку применения сбрасываемых противопехотных мин неизбирательного действия. Их часто использовали во время войны в Афганистане. Весьма вероятно, что запас советских времен, используемый Россией, со временем стал хуже, и теперь он крайне ненадежен и непредсказуем. Это представляет угрозу как для местного населения, так и для гуманитарных операций по разминированию.

Институт изучения войны (ISW) сообщает, что российские силы могут ускорить подготовку к референдумам. Мэр Мелитополя Иван Федоров говорил о том, что пророссийские власти запланировали сначала один день голосования, но теперь рассматривают возможность семидневного «голосования из дома». В это время вооруженные российские военнослужащие будут ходить по домам и «опрашивать» жителей. По словам украинских властей, предварительная дата голосования — 11 сентября. Российские силы усиленно проводит агитацию на местах и нейтрализуют украинскую оппозицию.

*DW и **«Медиазону» Минюст России считает «иностранными агентами».

***«Важные истории» признаны «нежелательной организацией» в России.