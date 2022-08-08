Осечкин: заключенных используют в Украине, потому что их «не жалко»

В своей программе Никита Михалков представил как погибшего в Украине героя осужденного Константина Тулинова по кличке «Рыжий». Правозащитник и Основатель Gulagu.Net Владимир Осечкин рассказал каналу «Можем объяснить» свое видение такой вербовки. По его словам, заключенных используют, а их смерть позволит скрыть пытки в российских колониях.

О вербовке заключенных в колониях в нескольких регионах России рассказывали с начала июля правозащитники Gulagu.Net, «Важные истории»* и «Медиазона»**. В некоторые ИК вербовать осужденных приезжал сам Евгений Пригожин, которого называют владельцем ЧВК «Вагнера». Он утверждал, по словам заключенных, что имеет особые полномочия от президента России. Об участии этих наемников не раз сообщали Британская разведка и Институт изучения войны. В Минобороны утверждают, что даже мобилизация не проводится, и сил армии достаточно для проведения «спецоперации».

Как рассказал Осечкин, представленный в сюжете Михалкова Тулинов был так называемым членом «актива» или «капо». Эти зеки по заказу тюремного начальства пытают других осужденных. Завербованным в колониях предлагают деньги и помилование. Но правозащитник считает, что это билет в один конец и завербованные заключенные не вернутся в Россию: их утилизируют в рамках «спецоперации».

«К ним относятся как к людям третьего сорта, их утилизируют, их не жалко. Они выполняют самую грязную и опасную работу там, вызывая на себя огонь ВСУ, обнаруживая точки, откуда наносятся удары», — говорит Осечкин.

Он также считает, что ФСИН и ФСБ используют «спецоперацию», чтобы сливать туда свою отработанную агентуру, тех, кто мог бы рассказать о практиках тюремщиков журналистам и правозащитникам. В частности, погибший Тулинов участвовал в пытках в питерском СИЗО «Кресты». Записи с его участием публиковал Gulagu.net, после чего он получил еще почти шести лет лишения свободы.

«Тулинов искал контакты с журналистами, чтобы после приговора давать показания в отношении кураторов и сотрудников, и тут он оказался на линии фронта… Думаю, что в убийстве Тулинова были заинтересованы спецслужбы и кураторы из ФСБ и ФСИН, чтобы он замолчал», — считает правозащитник.

Осечкин намерен добиваться возбуждения дел против УФСИН по Петербургу и Ленобласти, если Тулинов действительно погиб в Украине.

*«Важные истории» власти России считают нежелательной организацией**«Медиазону» Минюст России считает иностранным агентомФото: © sarinform.ru