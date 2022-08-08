Марину Овсянникову в третий раз оштрафовали за «дискредитацию» армии

Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова получила третий штраф за «дискредитацию» армии. Сейчас оперативники изучили ее посты в соцсетях. Штраф составил 40 тысяч рублей, решение вынес Черемушкинский районный суд.

Ранее ее оштрафовали на 30 тысяч рублей за акцию в эфире программы «Время» на Первом канале. Второй раз — на 50 тысяч рублей за высказывания возле Басманного суда, где проходило заседание по избранию меры пресечение Илье Яшину*.

Овсянникова на суде с сарказмом высказалась о том, что именно Европа и Америка виноваты во всех проблемах России.

«Именно Америка и Европа привели Россию к тому, что здесь больше нет свободы слова, справедливых судов и честных выборов. А людей сажают в тюрьму за призывы к миру. Уважаемый судья, это уже третий абсурдный процесс в отношении меня. Точнее, очередная имитация судебного процесса. Еще раз повторяю, что право на свободу слова мне гарантировано 29 статьей Конституции. Поэтому любые обвинения в свой адрес считаю абсурдными и неприемлемыми», — сказала журналистка.

*Илью Яшина Минюст России считает «иностранным агентом».