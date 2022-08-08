Реабилитация Анатолия Чубайса может занять месяц

Бывший спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс будет проходить реабилитацию во Франкфурте около четырех недель, сообщил ТАСС источник, близкий к его семье. У Чубайса диагностировали синдром Гийена–Барре, но отравление итальянские врачи, как и сам политик, отрицают.

Информация о синдроме Гийена–Барре у Анатолия Чубайса появилась 31 июля. Его перевезли в реанимацию в итальянскую клинику на Сардинии. Он хорошо отреагировал на лечение, и 7 августа его выписали.

Врачи, как и сам Чубайс, отрицают отравление. Хотя сам синдром характерен для подобного состояния.

Сейчас, добавляет ТАСС, он с трудом передвигается, но специалисты обещают, что через четыре недели он сможет восстановиться.