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#Новости

Реабилитация Анатолия Чубайса может занять месяц

08.08.2022

После лечения в Италии он отправился на реабилитацию в Германию

Бывший спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс будет проходить реабилитацию во Франкфурте около четырех недель, сообщил ТАСС источник, близкий к его семье. У Чубайса диагностировали синдром Гийена–Барре, но отравление итальянские врачи, как и сам политик, отрицают.

Информация о синдроме Гийена–Барре у Анатолия Чубайса появилась 31 июля. Его перевезли в реанимацию в итальянскую клинику на Сардинии. Он хорошо отреагировал на лечение, и 7 августа его выписали.

Врачи, как и сам Чубайс, отрицают отравление. Хотя сам синдром характерен для подобного состояния. 

Сейчас, добавляет ТАСС, он с трудом передвигается, но специалисты обещают, что через четыре недели он сможет восстановиться. 



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