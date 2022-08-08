Компания гражданина России подала в суд на фирму в Лондоне из-за дискриминации по национальному признаку

Financial Times пишет, что в Лондоне зарегистрирован иск о расовой дискриминации от трейдинговой компании XTX Markets к бухгалтерской фирме Mazars. Последняя отказалась работать с XTX из-за того, что ее владелец — гражданин России.

Владелец торговой группы XTX Markets — миллиардер Александр Герко. У него двойное гражданство: России и Великобритании. В Лондоне он живет и работает с 2006 года, не попадал под санкции: в России у него нет активов.

Герко владеет 75% торговой компании. Он публично критиковал начало российской «спецоперации» в Украине, а в 2022 году попал в список самых богатых людей Великобритании по версии Sunday Times под №89, его состояние оценивается в £1,1 млрд. Для гуманитарной помощи украинским беженцам XTX выделила 40,6 млн фунтов.

Он пытается добиться заявления о том, что бухгалтерская фирма Mazars нарушила закон Великобритании о равноправии, проявив дискриминацию по расовому признаку. Она отказалась работать с компанией —- оказывать услуги по начислению зарплаты сотрудникам — из-за российского паспорта у владельца. Возмещение убытков не предполагается.

Партнер Mazars Эрик Гиллер написал в электронном письме главному юрисконсульту XTX Сунилу Самани в мае: «Я прекрасно осведомлен о программах санкций Великобритании, ЕС и США, но Mazars, как группа, принял решение не принимать новых клиентов с российским участием. Это глобальное решение, и как партнеры мы все должны следовать этим рекомендациям». В бухгалтерской фирме не поменяли решение даже после того как узнали, что Герко не находится под санкциями, живет в Великобритании более 15 лет; источник его богатства находится в Великобритании и у него нет активов в России.

Как пишет политолог Александр Кынев, отказы работать с российскими гражданами и компаниями — одно из проявлений ксенофобии.

«Дискриминация по цвету паспорта по сути ничем не отличается от дискриминации по цвету кожи, вероисповеданию, сексуальной ориентации и т.д. Многие виды дискриминации Запад успешно победил или пытается победить. Надеюсь, сможет победить и эту,» — считает политолог.

