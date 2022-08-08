Москвич написал донос на соседа из Рязанской области

ASTRA рассказала, что в московском районе Зюзино 34-летний водитель ГБУ «Жилищник» Николай Юдин обратился в полицию с заявлением. Он утверждал, что его сосед Василий Стрельба из Рязанской области «готовит теракт». К такому выводу Юдин пришел потому, что сосед — украинец.

Соседями мужчины были в селе Макеево Рязанской области несколько лет назад. Несмотря на то что бдительный Юдин был пьян, полиция сигнал приняла и передала в Рязанскую область. Там местные полицейские пришли домой к гражданину Украины, осмотрели дом, но не нашли ничего подозрительного.

Понесет ли ответственность за ложный донос водитель Николай Юдин — неизвестно.