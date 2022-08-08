В Ханты-Мансийском округе смог из-за лесных пожаров

В Ханты-Мансийском округе сильное задымление из-за лесных пожаров. В регионе проблемы с авиацией. Бьют тревогу и экологи: под угрозой экосистемы лишайниковых тундр — основы оленеводства.

Как пишет Telegram-канал «Местные», Ханты-Мансийский АО занимает первое место по лесным пожарам, на втором — Якутия. В ХМАО горит почти 82 тыс. гектаров леса, в Якутии — более 70 тысяч гектаров. Режим ЧС из-за пожаров здесь ввели 2 августа.

По данным «Авиалесоохраны», здесь же действует единственный на сегодня в России пожар на землях особо охраняемых природных территорий «Малая Сосьва». Огнем пройдена площадь в 1 890 гектаров.

Всего на 8 августа огнем пройдено 995 751 гектаров, 83 пожара находятся «под наблюдением» — работы по тушению здесь прекращены. Больше всего пожаров отказались тушить в Хабаровском крае — 45 очагов с пройденной огнем площадью в 790 858 гектаров. В Якутии не будут тушить 29 пожаров, огонь прошел площадь в 189 837 гектаров.

Фото: скриншот видео «Местные»