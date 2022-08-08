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#Новости

В Запорожской области подписали документ о проведении референдума о присоединении к России

08.08.2022

Дату референдума не называют
«Интерфакс» пишет, что назначенный Россией глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал «распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией». Даты голосования не раскрывают.

Избирательные комиссии в Запорожской и Херсонской областях создали в июле. Тогда также не было данных о точной дате голосования.
Аналитики Института изучения войны предполагают, что в Кремле референдум хотят приурочить к единому дню голосования в России 11 сентября.

Сегодня документ подписали в Мелитополе на форуме «Мы вместе с Россией». Президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что итоги подобных референдумов Киев не признает. Он добавил, что если такие референдумы проведут, то Киев полностью выйдет из переговоров.


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