В Запорожской области подписали документ о проведении референдума о присоединении к России

Избирательные комиссии в Запорожской и Херсонской областях создали в июле. Тогда также не было данных о точной дате голосования.



Аналитики Института изучения войны предполагают, что в Кремле референдум хотят приурочить к единому дню голосования в России 11 сентября.



Сегодня документ подписали в Мелитополе на форуме «Мы вместе с Россией». Президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что итоги подобных референдумов Киев не признает. Он добавил, что если такие референдумы проведут, то Киев полностью выйдет из переговоров.



