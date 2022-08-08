Российского танкиста приговорили в Украине к 10 годам лишения свободы

«Грати» сообщил, что Деснянский районный суд Чернигова вынес приговор российскому танкисту Михаилу Куликову. Его признали виновным в нарушении законов и обычаев войны и приговорили к 10 годам колонии.

Михаил Куликов дал признательные показания и раскаялся в содеянном. В конце февраля его колонна зашла в Чернигов и на окраине города Куликов по приказу старшего по званию выстрелил из танка по жилой многоэтажке. В ней в тот момент не было людей, никто не пострадал, но две квартиры оказались полностью разрушены.

В своем последнем слове он попросил прощения у всех, кого это коснулось. Он сказал, что раскаялся в содеянном. Обвинение просило для него 10,5 лет.

Это не первый приговор против российского военного, которого в Украине обвинили в нарушении законов и обычаев войны. Идет суд над Михаилом Романовым, которого обвиняют в убийстве мирного жителя и изнасиловании его жены. Вадима Шишимарина приговорили к пожизненному сроку за убийство мирного жителя в Сумской области, в апелляции приговор смягчили до 15 лет. Еще двое: Александр Иванов и Александр Бобыкин — получили по 11,5 лет колонии. Суд установил, что они участвовали в обстреле Харьковской области.

Фото: «Грати»