Siemens Energy окончательно уйдет из России осенью

Согласно отчетности Siemens Energy, компания планирует вывести все свои активы из России уже этой осенью. ТАСС уточняет, что обслуживание «Северного потока» продолжится.

Уже в третьем квартале закончится реструктуризация российского подразделения бизнеса. При этом исключать дальнейшие негативные последствия, связанные с политическими и макроэкономическими вызовами, нельзя, считают в компании. В третьем квартале увеличились затраты на логистику. В целом по году чистый убыток ожидается больше, чем в прошлом году.

Как пишет ТАСС, глава Siemens Energy Кристиан Брух, сказал, что обслуживание «Северного потока» продолжится даже после полного выхода из российских активов. Это необходимо для стабильных поставок газа в Европу.

Siemens прекратил всю производственную деятельность в России в мае. Компания присоединилась к санкциям против России из-за боев в Украине. Siemens Energy работала в России с 1852 года.