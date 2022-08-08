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Siemens Energy окончательно уйдет из России осенью

08.08.2022

В компании добавили, что обслуживание «Северного потока» продолжится даже после этого

Согласно отчетности Siemens Energy, компания планирует вывести все свои активы из России уже этой осенью. ТАСС уточняет, что обслуживание «Северного потока» продолжится. 

Уже в третьем квартале закончится реструктуризация российского подразделения бизнеса. При этом исключать дальнейшие негативные последствия, связанные с политическими и макроэкономическими вызовами, нельзя, считают в компании. В третьем квартале увеличились затраты на логистику. В целом по году чистый убыток ожидается больше, чем в прошлом году. 

Как пишет ТАСС, глава Siemens Energy Кристиан Брух, сказал, что обслуживание «Северного потока» продолжится даже после полного выхода из российских активов. Это необходимо для стабильных поставок газа в Европу. 

Siemens прекратил всю производственную деятельность в России в мае. Компания присоединилась к санкциям против России из-за боев в Украине. Siemens Energy работала в России с 1852 года.



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