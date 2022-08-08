DPA: «Талибан»* препятствует эвакуации политических активистов

DPA сообщает, что талибы препятствуют правительству Германии эвакуировать бывших афганских работников немецких учреждений и политических активистов. Чрезвычайный план эвакуации застопорился из-за постоянно усиливающихся преследований со стороны «Талибана»*.

Агентство уточняет, что соответствующий доклад опубликовали в МИД. В июле Берлину удалось доставить в Германию 1044 жителя Афганистана вместо 7700 человек. Закончить эвакуацию планировали в середине сентября.

В МИД уточнили, что талибы позволяют покидать страну только с паспортами, но практически не выдают их. Новый режим также препятствует выполнению достигнутого в июне соглашения между Германией и Пакистаном, которое должно позволить бывшим работникам немецких организаций въезжать в Пакистан даже без паспортов.

Власть в Кабуле талибы захватили в августе 2021 года. С этого времени Германия вывозила своих работников и политических активистов.

*«Талибан» в России признан запрещенной террористической организацией, но это не помешало делегации талибов побывать на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году.