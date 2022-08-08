В Сандармохе могилы расстрелянных в годы террора осквернили листовками против НАТО и Украины

В урочище Сандармох в день памяти жертв большого террора «активисты» провели акцию: осквернили кресты на могилах расстрелянных, обвесив их листовками против НАТО и Украины. Местные чиновники давно перестали посещать место памяти, зато всегда приезжают иностранные дипломаты, пишут журналисты «Петрозаводск Говорит». На них, судя по всему, и была рассчитана акция, но какое отношение это захоронение тысяч жертв Большого террора имеет к НАТО, активисты не объяснили.

«НАТО! Прекрати развязывать войны! Жертвами военных преступлений НАТО стали миллионы людей по всему миру», «Спонсоры укронацистов, на ваших руках кровь детей Донбасса» — листовки с таким текстом появились на могилах жертв. Тут же появился портрет Зеленского с подписью, что он «достойный внук укронациста».

Как пишут журналисты Петрозаводска, раньше 5 августа в урочище проводился день памяти жертв Большого террора: проходил крестный ход, людей привозили автобусами. Сейчас местные чиновники на него не приходит, но всегда бывают иностранные дипломаты. На них и была рассчитана акция. Студенты, участники провластного движения «Волонтеры Победы» раздавали иностранным гостям книгу Александра Степанова «Ложь и правда об урочище Сандармох». В ней автор рассказывает, что официальное число погребенных в Сандармохе сильно завышено, а большая доля расстрелянных эту участь заслужила. Пояснить связь НАТО, Зеленского и жертв Большого террора студенты журналистам не смогли, но сказали, что в этой книге, на их взгляд, «самая настоящая правда».

В Сандармохе захоронены люди разных национальностей. К украинскому кресту скорби прибыли украинцы, которых снимал неизвестный мужчина. По мнению семейной пары из Петрозаводска, которая каждый год читает поминальную молитву у креста расстрелянным евреям, делать место гибели площадкой для политических высказываний неприемлемо. Пока люди поминали близких, кто-то наклеил буквы Z на автомобили. Поминать жертв террора, видимо, теперь занятие вредное и антигосударственное, добавили репортеры.

Расследованием и восстановлением имен расстрелянных в урочище Сандармох занимался историк, а теперь политический заключенный Юрий Дмитриев. Его начали преследовать с 2016 года: обвинили в преступлениях против половой неприкосновенности приемной дочери, хранении оружия. В 2021 году его приговорили к 15 годам колонии строгого режима. Многие потомки узнали о судьбе своих расстрелянных родственников, о месте их захоронения только после работ Дмитриева.