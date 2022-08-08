Регионы сформировали более 40 подразделений добровольцев

«Коммерсант»‎ подсчитал, что в регионах России сформировали больше 40 добровольческих батальонов, которые должны помочь российской армии в Украине. Их формируют уже несколько месяцев, в некоторых регионах создают по несколько таких формирований. Часть добровольцев планируется отправить на фронт, другая — займется обеспечением.

В большинстве регионов формирование батальонов идет по строго территориальному признаку: в национальных республиках плюсом считается знание языка. Курируют эту работу в большинстве случаев главы субъектов. Чаще всего амуницию для добровольцев поставляет Минобороны, а часть — субъект. Участникам батальонов предлагают зарплату от 130 тысяч рублей и, в некоторых регионах, разовые выплаты от 100 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге создаются отряды «Кронштадт», «Нева» и «Павловск». В Ленинградской области набирают в артиллерийские дивизионы «Невский» и «Ладожский».

В Якутии создают батальон «Боотур»‎, названный в честь первопредка якутов. В него войдут водители, механики, наводчики ПВО и пулеметчики. В Приморском крае создают отряд «Тигр», добровольцы будут проходить подготовку на базе 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

В Татарстане формируют батальоны «Алга» и «Тимер» (с татарского — «Вперед» и «Железный»), в Чувашии — батальон связи «Атал» (с чувашского — «Волга»).

В Пермском крае формируются мотострелковая рота «Парма» и танковый батальон «Молот», численностью 90 и 160 человек. В Нижегородской области — танковый батальон имени Козьмы Минина. Амурская область собирает мотострелковый батальон «Амурский». Тюменская область — саперный батальон «Тобол», роту снайперов «Тайга» и артиллерийский дивизион «Сибирь».

Башкирия планирует направить на «спецоперацию»‎ два батальона им. Минигали Шаймуратова и им. Александра Доставлатова. В оба подразделения войдут около 800 человек.

В Курской и Омской областях создадут подразделения материально-технического обеспечения и ремонтные роты