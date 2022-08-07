«Дождь»* опроверг высказывание спикера МИД Марии Захаровой

Представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале написала о том, что журналистов «Дождя»* вызывали на допрос в Службу госбезопасности Латвии, где они подписали соглашение о сотрудничестве. Главред «Дождя»* Тихон Дзядко опроверг эту информацию.

«Сотрудники «Дождя»* прошли «собеседование» в СГБ Латвии — латвийская Служба госбезопасности. Беседы с некоторыми журналистами продолжались 5-6 часов. По итогам встреч подписывались бумаги о сотрудничестве. Вот у меня вопрос. Когда сотрудники «Дождя»* работали в Москве, они частенько захаживали на беседы в ФСБ, СВР, МВД с подписанием документа о сотрудничестве?» — написала Захарова.

На ее слова отреагировал главный редактор канала Тихон Дзядко. Никаких собеседований и соглашений не было, а информация Захаровой — ложь и «не более чем проявление богатой фантазии чиновницы российского МИДа».

«Единственное мое столкновение с латвийскими силовыми органами заключалось в том, что пограничница спросила у меня цель приезда в Латвию и поставила штамп в паспорт», — добавил журналист. — «Зачем Мария Захарова так врет, совершенно понятно: в основе стоит желание скомпрометировать «Дождь»*, чтобы люди с сомнением относились к нашим материалам, допуская, что у нас есть какой-то «хозяин». В отличие от Марии Захаровой, у нас хозяев нет. Мы независимы и свободны».

*«Дождь» Минюст России считает «иностранным агентом».

Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»