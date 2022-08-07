Израиль и Палестина договорились о перемирии

UPD: Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что цели военной операции в секторе Газа достигнуты, смысла продолжать ее нет, пишет «Коммерсант».

Reuters сообщил, что Израиль и палестинские боевики договорились о перемирии в Газе с 20:00 воскресенья. Посредником в переговорах выступил Египет.

Конфликт между Тель-Авивом и сектором Газа начался в пятницу. На выходных Израиль начал операцию «Рассвет» и обстрелял несколько палестинских объектов. Среди погибших было трое гражданских: Тель-Авив заявил, что они погибли после взрыва ракеты Палестины. ПВО Израиля «Железный купол» отбила почти 97% выпущенных снарядов.

Служба безопасности Египта сообщила, что Израиль согласился с предложением Каира. Представители Израиля и «Исламского джихада», фракции, с которой они борются в Газе, пока не подтвердили это, заявив лишь, что они поддерживали связь с Каиром.

«Исламский джихад» — группировка, поддерживаемая Ираном. ХАМАС, еще одна палестинская группировка, более многочисленная, пока сохраняет влияние в регионе. Огонь в воскресенье утром вел «Исламский джихад», расширив диапазон своего огня.

В ночь на воскресенье Израиль сообщил, что убил командира «Джихада» в южной части Газы — это уже второй погибший высокопоставленный офицер. «Кровь мучеников не будет потрачена впустую», — говорится в заявлении «Исламского джихада».