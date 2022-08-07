Сахалинец провел пикет против блокировки местного издания

Житель Сахалина вышел к местному Дому правительства с одиночным пикетом в поддержку портала Sakh.com. Накануне издание заблокировали без предупреждения и объяснения причин. Как сообщили в Sakhalin.info, так он хотел поддержать журналистов и показать, что их работа нужна.

Сайт Sakh.com Роскомнадзор заблокировал 6 августа. По мнению сахалинца, закон о блокировках работает неправильно, и законодатели должны обратить на это внимание.

«Я думаю, что закон о внесудебных блокировках должен быть либо отменен, либо пересмотрен, и хотел бы привлечь внимание наших законодателей, чтобы они вышли с этой инициативой. Потому что я думаю, что закон придумывался для каких-нибудь сайтов ИГИЛ (организация запрещена в России), а не для локальных информационных ресурсов. Я думаю, что при закрытии Сах.кома мы все очень потеряем в качестве услуг. Мне кажется, что большая половина наших земляков хотя бы раз в день использует этот ресурс. Команда Сах.кома, мне кажется, заслуживает поддержки за тот труд, который они вкладывают в развитие Сахалина», — объяснил протестующий.

Фото: Sakhalin.info