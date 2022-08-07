Дворковича переизбрали президентом Международной шахматной федерации

Аркадий Дворкович переизбран президентом Международной шахматной федерации (FIDE). В Кремле назвали это «хорошей новостью и очень значимой победой». В марте секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал его «национал-предателем», за то что Дворкович осудил действия России в Украине.

Сегодня FIDE переизбрала Аркадия Дворковича на пост президента. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что это «безусловно, очень хорошая новость и очень значимая победа».

В марте 2022 года Дворкович осудил действия России в Украине. В интервью американскому изданию Mother Jones он выразил поддержку украинцам, сказал, что международные шахматные соревнования не будут проводиться в России и Беларуси, а спортсмены будут выступать под флагом FIDE.

Песков тогда говорил, что у российских властей и FIDE позиции расходятся «кардинально», это «все-таки... международная организация». По поводу его работы в «Сколково» Песков отмечал, что это будет решать «Единая Россия».

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в марте писал, что Дворковича нужно немедленно уволить с позором с поста в фонде «Сколково». «Экс-зампред правительства страны Аркадий Дворкович, ныне возглавляющий ФИДЕ, выступил в западных СМИ с осуждением якобы «начатых Россией военных действий на Украине» и заявил, что в России и Белоруссии не должны проводиться официальные шахматные мероприятия, а их игрокам должно быть запрещено представлять свои страны на международных соревнованиях. Это не что иное, как то самое национал-предательство, то самое поведение пятой колонны, о которых сегодня говорил президент. Пока одни граждане России с оружием в руках сражаются за Родину и народ России, другие по сути заняли сторону врага и действуют в его интересах. Ну что ж, значит самоочищение нашего общества нужно начинать, в том числе, с Фонда «Сколково», который возглавляет Дворкович. Свой выбор он сделал», — писал Турчак.

Через несколько дней в марте Дворкович покинул «Сколково». Сегодня он подчеркнул, что не имеет больше связей с попавшим под санкции фондом.

Фото: Tristan Fewings/Getty Images for World Chess