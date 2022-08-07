Российскую журналистку задержали по подозрению в шпионаже в Косово

Министр внутренних дел Косово Джелал Швечла заявил вчера, что на границе задержали российскую журналистку Дарью Асламову. Ее подозревают в шпионаже, пишет Reuters.

«Многие страны доказали, что она занималась шпионажем в пользу российской военной разведки и что она выдавала себя за журналиста», — говорится в заявлении МИД для прессы.

«Комсомольская правда» сообщила, что Асламову уже отпустили и она находится в сербском городе Рашка. Журналистка рассказала, что обвинений ей не предъявили, не дали связаться с посольством или адвокатом. Теперь она продолжит работу в Белграде: по заданию «Комсомольской правды» собирает материал об обострении сербско-косовского конфликта.

Как уточнили в Reuters, МИД Косово опубликовал в своих соцсетях несколько фотографий журналистки с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и еще одну с президентом Сирии Башаром Асадом.