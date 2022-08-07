«Роскомсвобода»: в России заблокировали Patreon и Grammarly

Платформу Patreon заблокировал Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры из-за антивоенного высказывания DOXA 25 февраля: журналисты выступили против «спецоперации» в Украине. Платформу Patreon авторы использовали для сбора средств на свои проекты.

Помимо блокировки Patreon сегодня «Роскомсвобода» сообщила об ограничении доступа еще к нескольким сайтам. Среди них сервис Grammarly, которые позволят писать письма и тексты на английском — и проверяет ошибки. Блокировку начали из-за страницы с заявлением сервиса, что он приостанавливает свою работу на территории РФ и Беларуси.

По тому же решению Генпрокуратуры вместе с Patreon заблокировали еще 102 сайта, среди которых и ресурсы СМИ: «Аргументы и факты в Украине», ссылки на Archivach, «Европейскую правду», Site.ua, Sport.ua и другие интернет-ресурсы.