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#Новости

США будут участвовать в учениях возле индийско-китайской границы

07.08.2022

Тренировки войск пройдут в 100 км от спорной границы Индии и Китая

CNN сообщает, что США намерены участвовать в совместных военных учениях с Индией менее чем в 95 километрах от спорной границы с Китаем в штате Уттаракханд. Тренировки пройдут в середине октября. 

По словам высокопоставленного офицера индийской армии, учения пройдут в рамках 18-го выпуска ежегодных совместных учений, известных как «Юдх Абхьяс» или «Военная практика». 

Отношения между Индией и Китаем обострились после кровавого столкновения в Гималаях в июне 2020 года. Тогда погибли по меньшей мере 20 индийских военнослужащих и четверо китайских солдат. В последнее время напряженность снова возросла из-за строительства Китаем моста через озеро Пангонг Цо. По оценкам Индии, это «незаконная оккупация». Как отмечал командующий сухопутными войсками США в Тихом океане генерал Чарльз Флинн, наращивание военной мощи Китая вблизи спорной границы «вызывает тревогу». 

Сейчас стороны сохраняют значительное присутствие войск в приграничном районе, что повышает риск потенциального просчета в случае внезапных и неожиданных столкновений. В CNN также добавили, что напряженность вызывает тот факт, что обе страны имеют ядерное оружие. 


Фото: nara.getarchive

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