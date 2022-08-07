США будут участвовать в учениях возле индийско-китайской границы

CNN сообщает, что США намерены участвовать в совместных военных учениях с Индией менее чем в 95 километрах от спорной границы с Китаем в штате Уттаракханд. Тренировки пройдут в середине октября.

По словам высокопоставленного офицера индийской армии, учения пройдут в рамках 18-го выпуска ежегодных совместных учений, известных как «Юдх Абхьяс» или «Военная практика».

Отношения между Индией и Китаем обострились после кровавого столкновения в Гималаях в июне 2020 года. Тогда погибли по меньшей мере 20 индийских военнослужащих и четверо китайских солдат. В последнее время напряженность снова возросла из-за строительства Китаем моста через озеро Пангонг Цо. По оценкам Индии, это «незаконная оккупация». Как отмечал командующий сухопутными войсками США в Тихом океане генерал Чарльз Флинн, наращивание военной мощи Китая вблизи спорной границы «вызывает тревогу».

Сейчас стороны сохраняют значительное присутствие войск в приграничном районе, что повышает риск потенциального просчета в случае внезапных и неожиданных столкновений. В CNN также добавили, что напряженность вызывает тот факт, что обе страны имеют ядерное оружие.

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