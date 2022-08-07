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#Новости

Медведев: они отнимают на бумаге, мы — на земле

07.08.2022

Так он отреагировал на конфискацию российскогоо имущества в Украине

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на конфискацию российского имущества в Украине. Такое предложение внес в Верховную раду Владимир Зеленский. 

Как пишет ТАСС, Зеленский предложил украинскому парламенту утвердить решение Совета национальной безопасности и обороны о конфискации российского имущества. Всего планируют конфисковать 903 российских актива. 

Медведев в своем Telegram-канале оперативно отреагировал. 

«Зеленский предложил Раде утвердить решение о конфискации российского имущества. Они отнимают у нас на бумаге, а мы на земле. И вопросами конфискации преступно нажитого имущества киевского режима и его возвратом настрадавшимся жителям Донбасса успешно занимаются наши Вооружённые силы», — написал Медведев. 


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