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164-й день боев: главное

06.08.2022

Замглавы пророссийской «администрации» Новой Каховки Виталий Гура скончался в результате покушения



Главу временной пророссийской «администрации» Херсонской области Владимира Сальдо могли отравить



Ночью обстреливали Никополь, Николаев, Харьков и села в Донецкой области



В Херсонской области похитили главу Зеленоподской общины Елену Пеленок



В ДНР предъявили гражданину США Суеди Мурекези обвинение в разжигании межнациональной розни



Аналитики ISW сообщили, что российские военные уже применяют в Украине иранские беспилотники



Британская разведка ожидает смещения ожесточенных боев



Установлена личность россиянина, который принимал участие в истязании украинского военного



Эрдоган предложил Путину встретиться с Зеленским в Турции