164-й день боев: главное

- Замглавы пророссийской «администрации» Новой Каховки в Херсонской области Виталия Гура скончался в результате совершенного на него покушения, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы «военно-гражданской администрации» Херсонской области Екатерину Губареву. После покушения его госпитализировали в очень тяжелом состоянии и готовили к перевозке в Крым. Позднее военкор Юрий Котенок сообщил о гибели Гура во время транспортировки, однако замглавы «военно-гражданской администрации» (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов эту информацию не подтвердил.
- Главу временной пророссийской «администрации» Херсонской области Владимира Сальдо, которого госпитализировали накануне, могли отравить, пишет Mash. По данным Baza, причиной ухудшения его состояния могла стать энцефалопатия неясного происхождения. В настоящее время Сальдо находится на ИВЛ в НИИ им. Склифосовского, его состояние оценивается как стабильное. Накануне о транспортировке Сальдо в Москву сообщили в его пресс-службе.
- Глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко сообщил о ночном обстреле Никополя со стороны российских военных. По его словам, в городе зафиксировали 20 прилетов из РСЗО «Град». В результате атаки пострадали трое, утверждает он.
- Также ночью обстреливали Николаев и Харьков. По словам главы администрации Николаевской области Виталия Кима, в результате ракетных ударов были тяжело ранены два человека. В свою очередь глава администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что ракеты были выпущены со стороны Белгорода, жертв и пострадавших нет. В Минобороны РФ рассказали об уничтожении украинского взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха» и американских HIMARS в Харьковской области в районе населенного пункта Пятигорское.
- Глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко сообщил о гибели пяти мирных жителей из-за действий российской армии. По его словам, два человека погибли в поселке Опытное и по одному в Авдеевке, Соледаре и Первомайском. Еще 14 человек получили ранения. Минобороны РФ сообщило, что вело обстрелы из подконтрольных России населенных пунктов в Донецкой области. По данным российского военного ведомства, было пять взводов РСЗО «Град», три взвода самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», артиллерийский взвод орудий «Гиацинт-Б» и четыре артиллерийских взвода гаубиц Д-30
- Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о пресечении диверсии на курском аэродроме. В чем именно заключалась диверсия, он не уточнил. Он обратился к местным жителям с просьбой не запускать квадрокоптеры в районе аэродрома. В настоящее время он закрыт для приема гражданских лиц.
- Старовойт также сообщил об обстреле села Коровяковки и хутора Отруб со стороны украинских военных. По его словам, ни один снаряд не достиг цели, пострадавших и разрушений нет. Российские военные ответным огнем «подавили точки ВСУ», добавил глава Курской области.
- В Херсонской области российские военные похитили главу Зеленоподской общины Елену Пеленок, сообщает издание «Громадське» со ссылкой на Каховскую городскую территориальную общину. По информации издания, Пеленок похитили днем 5 августа из собственного дома. Ее местоположение в настоящее время неизвестно.
- Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики предъявили гражданину США Суеди Мурекези обвинение в разжигании межнациональной розни. Основанием для этого послужило участие в проукраинских и антироссийских митингах в Херсоне. Свою вину Мурекези отрицает и утверждает, что случайным образом оказывался в центре событий.
- Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что российские военные уже применяют в Украине иранские беспилотники. По данным экспертов, войска РФ предприняли неудачную попытку наземного наступления на населенные пункты к югу от Бахмута. В настоящее время ВС РФ и ВСУ обмениваются артиллерийскими ударами, что свидетельствует о потере россиянами полного контроля над поселком. Россия и Украина продолжают обвинять друг друга в нанесении ударов на территории Запорожской АЭС, установить, кто на самом деле наносит удары, не представляется возможным. У аналитиков также появились сведения о том, что пророссийские власти форсируют процессы паспортизации, сбора личных данных жителей оккупированных территорий и внедрения рубля.
- Разведка Британии сообщает, что Россия концентрирует свои силы на юге в ожидании контрнаступления от Украины. Спецслужбам также стало известно о передвижении колонн российской военной техники и вооружения из Донбасса на юго-запад. Техника также перемещается из занятых Россией Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и из материковой части России по Керченскому мосту в Крым. Кроме того, сообщается, что российские войска развернули в Крыму батальонные тактические группы (БТГ), насчитывающие от 800 до 1000 военнослужащих. Вероятно, их будут использовать для поддержки российских войск в Херсонской области. Между тем украинские военные стали чаще наносить удары по мостам, складам боеприпасов и железнодорожным путям в южных регионах Украины — включая стратегически важную железнодорожную ветку, связывающую Херсон и Крым. Предполагается, что эти удары могут нарушить логистику российской армии. В британской разведке ожидают, что боевые действия вскоре вступят в новую фазу. Самые тяжелые бои переместятся на 350-километровую линию фронта от Запорожья до Херсона.
- Лагерь на территории самопровозглашенной ЛНР, в котором удерживали контрактников, пожелавших отказаться от участия в боях в Украине, разогнали, сообщил адвокат Максим Гребенюк. О закрытии лагеря ему стало известно от двух военнослужащих, сбежавших из СИЗО Луганска. По их словам, за некоторыми отказниками приехали командиры и отвезли в тыл, а тех, за кем не приехали — отпустили и не препятствуют выезду в Россию. По состоянию на 1 августа Гребенюку были известны имена 70 военнослужащих, которые там содержались. При этом всего в лагере находилось порядка 140 человек, утверждал правозащитник.
- The Insider* и Bellingcat** установили личность российского военного, который фигурирует на видео, где предположительно украинскому военнопленному отрезают гениталии, а затем убивают его. Как выяснили расследователи, им оказался 29-летний тувинец из чеченского батальона «Ахмат». Его зовут Очур-Суге Монгуш, он является наемником. По данным авторов расследования, истязания и издевательства над украинскими военными, в которых принимал участие Монгуш, происходили на территории санатория «Приволье» в Луганской области.
- The Insider* сообщил о возможном минировании Запорожской АЭС российскими военными. Как утверждает один из источников издания, россияне заминировали машинный зал первого энергоблока электростанции. Другой источник The Insider* при этом утверждает, что заминированной оказалась территория вокруг станции. Украинский «Энергоатом» между тем сообщил, что российские военные отключили один из трех работающих энергоблоков Запорожской АЭС. Перед этим она подверглась обстрелам — Украина и Россия обвинили в этом друг друга. Офис генпрокурора Украины начал по данному факту расследование.
- Директор украинского офиса Amnesty Оксана Покальчук заявила, что покидает свой пост после публикации доклада организации о нарушениях, которые допускают украинские военные в ходе боевых действий. Причиной она назвала «ценностные» расхождения с руководством. В свою очередь Amnesty International выступила в защиту своего доклада. В организации заявили, что не откажутся от сделанных выводов, сообщает ТАСС. Организация также сообщила, что 29 июля направила правительству Украины письмо, в котором уведомила о результатах расследования.
- Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести в Турции встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом Эрдоган заявил в интервью турецким СМИ после переговоров с Путиным в Сочи, передает Anadolu. Эрдоган также рассказал о ходе сотрудничества с Россией по вывозу зерна из Украины. По его словам, в настоящее время на очереди в портах стоят порядка 20 кораблей.
** Объявлен в России «иностранным агентом».