Болгария не прекратила выдавать россиянам туристические визы

Болгария не прекратила выдачу туристических виз россиянам после того, как МИД РФ объявил персонами нон грата 14 болгарских дипломатов. Однако в настоящее время сроки оказания услуги «по техническим причинам» увеличены.

«Консульство при посольстве работает, и выдача туристических виз гражданам России не прекратилась. В данный момент по техническим причинам мы работаем в необычном режиме, сроки оказания услуг дольше, чем обычно, но мы работаем»,— приводит ТАСС комментарий посольства.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что Болгария прекратила выдавать гражданам России туристические визы. Такое решение якобы было принято в качестве ответных мер на объявление российским МИД персонами нон грата 14 болгарских дипломатов.

Принятая МИД РФ мера, в свою очередь, стала ответом на высылку Болгарией 70 российских дипломатов, уличенных в шпионаже, введение квот на численность дипломатического и административно-технического персонала России в Болгарии, а также закрытие генконсульства РФ в городе Русе.

В конце июня парламент Болгарии вынес вотум недоверия правительству во главе с Кирилом Петковым. Он занимал жесткую позицию по отношению к России. Оппозиция обвинила правительство в неспособности проводить фискальную и экономическую политику для сдерживания растущей инфляции.