В Херсоне опровергли сообщения о гибели Гура после покушения в Новой Каховке

Заместитель главы «военно-гражданской администрации» (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов опроверг сообщение о гибели Виталия Гура в результате совершенного на него нападения в Новой Каховке. Ранее о гибели главы пророссийской «администрации» города сообщал военкор Юрий Котенок.

«Находится в больнице в тяжелом состоянии, в реанимации. Смерть не подтверждаем», — сказал Стремоусов в беседе с ТАСС.

Ранее военкор Юрий Котенок назвал нападение на Гура «очередным успешным терактом» со стороны Украины. По его словам, пророссийский чиновник скончался во время транспортировки в Крым, однако официального подтверждения этой информации не последовало.

Неизвестные расстреляли Гура из пистолета Макарова ранее днем, его госпитализировали в очень тяжелом состоянии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в местной администрации. По словам собеседника агентства, нападение произошло в Новой Каховке у дома, где проживает пророссийский чиновник. На месте покушения были обнаружены стреляные гильзы от ПМ, утверждает он.

В Следственном комитете РФ заявили, что будут расследовать «факты обстрелов украинскими вооруженными формированиями гражданских объектов, повлекших гибель и ранения мирного населения», а также покушение на Гура.