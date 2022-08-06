Двое осужденных убили одного и ранили семерых охранников в ИК-2 Яшкуль в Калмыкии

Двое осужденных, отбывающих наказание в калмыцкой исправительной колонии строгого режима, напали на охранников. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР) по Калмыкии.

Инцидент произошел в колонии № 2 по Республике Калмыкия накануне вечером, 5 августа. По версии следствия, двое осужденных, вооружившись заточками и арматурой, напали на надзирателей. В результате нападения один из сотрудников исправительного учреждения погиб, второго госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. После этого осужденные проникли на территорию общежития, где напали на еще шестерых сотрудников исправительной колонии. Они получили ранения и травмы разной степени тяжести.

Нападавшими оказались заключенные 22 и 28 лет. Один из них был осужден на 3 года 6 месяцев лишения свободы за совершение нескольких преступлений, в том числе грабеж; другой — на 15 лет лишения свободы за совершение нескольких преступлений, в том числе убийство. Нападавших задержали, в отношении них возбудили уголовные дела сразу по нескольким статьям — убийство, покушение на убийство и дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества.



Ранее Майкопский городской суд республики Адыгея приговорил активиста движения «Маяк» Романа Таганова к трем годам условно с испытательным сроком в два года по делу о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

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