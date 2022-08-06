Прилепин и Ургант «обменялись» предложениями по работе думской «ГРАД»

Накануне думская «группа по расследованию антироссийской деятельности», созданная «Справедливой Россией» по инициативе Захара Прилепина, предложила «повлиять» на телеведущего Ивана Урганта и пересмотреть его контракт с «Первым каналом». Ургант иронично ответил на инициативу парламентариев.

В Госдуме по инициативе партии «Справедливая Россия» создали группу по расследованию антироссийских действий (ГРАД), которая будет выявлять «иностранное влияние» в сфере культуры, пишет «Парламентская газета». Парламентарии уже направили депутатские запросы на «Первый канал», в Большой театр и в несколько министерств с требованием уволить режиссера Александра Молочникова и телеведущих Ивана Урганта и Александра Васильева, а также выяснить, кто пригласил группу Би-2 выступить на Суперкубке России-2022 по футболу.

Иван Ургант иронично отреагировал на предложение участников рабочей группы внести его в список «агентов иностранного влияния». Оценив «гигантский объем работы, с которым придется столкнуться» Группе Расследования Антироссийской Деятельности (ГРАД), он предложил ей новое название: Группа Обнаружения Врагов Нашего Общества. Гимном организации он предложил назначить песню Ярослава Евдокимова «Фантазер».

«В рамках развития и поддержки вашей идеи „русского маккартизма“ предлагается изъять из свободной продажи все альбомы Пола Маккартни, за исключением альбома „Back in USSR“», — также добавил он.

Он предлагает также законодательно закрепить возможность привлечения к ответственности не только артистов, но и их ближайших родственников, а также «освобождать от заседания группы тех членов партии «Справедливая Россия – За Правду», кому в этот день оглашается обвинительный приговор в Мосгорсуде».

Прилепин в ответ на высказывания Урганта предложил ему поехать вместе с ним в Изюм — город в Харьковской области Украины.

«Иван с 2014 года перестал звать меня в свою программу. Да и программы уже нет у него. А все могло бы иначе быть. Поехали, Иван, в Изюм. Там хорошо. Малолюдно, но эмоционально насыщенно. Я тебе еще одну книжку подарю. А ты подаришь улыбку и несколько своих фирменных каламбуров людям, которые их, быть может, оценят. В любом случае, у них отлично с чувством юмора. Иначе бы они не выжили. <…>» — написал Прилепин.

