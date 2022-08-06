Эрдоган достиг соглашения с Путиным по оплате российского газа в рублях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он и президент России Владимир Путин достигли соглашения об оплате поставок российского газа в рублях. С соответствующим заявлением турецкий лидер выступил по итогам переговоров с главой РФ в Сочи.

«Мы согласовали с Путиным оплату в рублях по торговле природным газом. Надеемся, что это принесет финансовую выгоду обеим сторонам», - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о правилах торговли газом с «недружественными странами», который предусматривает новую систему оплаты в рублях. При этом в Госдуме сообщали, что в отношении «дружественных стран», таких как Китай или Турция, было принято решение перейти на расчеты в национальных валютах — за рубли, юани и лиры.

Эрдоган также рассказал о ходе сотрудничества с Россией по вывозу зерна из Украины. По его словам, в настоящее время на очереди в портах стоят порядка 20 кораблей.

На настоящий момент порты Украины покинули четыре сухогруза с кукурузой. Первым судном, которое вышло направился из порта Одессы в Ливан, стал Razoni. Вскоре порты Черноморска и Одессы покинули еще три корабля.

Это стало возможным благодаря заключению четырехстороннего соглашения о содействии вывозу зерна из украинских портов между Турцией, Россией, Украиной и ООН. Документ предполагает создание коридора, который позволит вывозить украинское зерно по Черному морю.

На следующий день после подписания соглашения Москва атаковала порт Одессы. Из-за этого есть опасения, что Россия не будет соблюдать условия зерновой сделки.