Следствие прекратило дело о «телефонном терроризме» в отношении Лели Нордик

Следствие в Петербурге прекратило уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ) в отношении активистки Лели Нордик. Об этом сообщил руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«Следователь следственного управления УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении активистки Лели Нордик, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ в связи с непричастностью», — написал он в своем Telegram-канале.

Нордик подозревали в том, что она 1 марта 2022 года позвонила в 77 отдел полиции Петербурга и сообщила ложную информацию о его минировании. У активистки в рамках уголовного дела провели обыск, а саму ее задержали на 48 часов. Защита в лице адвоката Михаила Шиолашвили планирует обжаловать ее незаконное задержание.

Ранее правозащитник Павел Чиков сообщил, что Санкт-Петербургский городской суд в 20 раз увеличил компенсацию Леле Нордик за незаконное задержание на митинге в поддержку Алексея Навального. Деньги взысканы с МВД России.