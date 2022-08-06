Власти ДНР предъявили обвинение гражданину США за участие в антироссийских митингах в Херсоне

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики предъявили гражданину США Суеди Мурекези обвинение в разжигании межнациональной розни. Основанием для этого послужило участие в проукраинских и антироссийских митингах в Херсоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Литвишко.

«Моему подзащитному Суеди Мурекези вменяется участие в проукраинских и антироссийских митингах в Херсоне в конце февраля – начале марта этого года. Следствие предъявило ему обвинение в разжигании межнациональной розни, однако вину в инкриминируемом преступлении он не признает», — рассказал защитник.

Мурекези утверждает, что он случайно оказывался в центре событий. Как рассказал адвокат в беседе с агентством ДАН, в первый раз американец вышел из дома, подошел к месту проведения митинга, пробыл там несколько минут и ушел. Во второй раз он вышел за продуктами — именно в этот момент по городу двигалась колонна протестующих.

Литвишко уточнил, что его подзащитного задержали в Херсоне в июне текущего года. Мурекези является гражданином США и уроженцем Руанды. В 1994 году он вместе с семьей переехал в Штаты на фоне геноцида руандийских тутси. Проживал в Миннесоте и переехал в Херсон несколько лет назад. Как утверждает его адвокат, несмотря на свое военное прошлое, в военных действиях на территории Донбасса он не участвовал.

В ДНР готовятся провести новые суды. Верховный суд самопровозглашенной республики рассмотрит уголовное дело в отношении шведа, хорвата и трех подданных Великобритании: Густавссона Матиаса, Пребега Векослава, Хардинга Джона, Хили Дилана, Хилла Эндрю. Они, по версии ДНР, входили в батальон «Азов»* и другие вооруженные формирования. Иностранцев взяли в плен в Мариуполе. Дата слушания дела по существу не определена.



Ранее в июне в ДНР прошел суд над взятыми в плен британцами Эйденем Эслиным и Шоном Пиннером и марроканцем Саадуном Брагимом. Иностранцы вступили в ВСУ с началом боев в Украине. Они участвовали в обороне Мариуполя и завода «Азовсталь»‎. В ДНР считают, что они виновны в терроризме и участии в качестве наемников против России. За это их приговорили к смертной казни.

*«Азов» признан террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.