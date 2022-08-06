Роскомнадзор заблокировал сайт сахалинского издания Sakh.com

Роскомнадзор без предупреждения ограничил доступ к сайту крупнейшего сахалинского информационного агенства Sakh.com. С соответствующей просьбой выступала председатель сахалинской организации «Совет солдатских матерей» Нина Ключникова.

«Sakh.com заблокировали без предупреждения. Это произошло ночью, предупреждений компания не получала. Причины блокировки пока неизвестны», — сообщается в Telegram-канале издания.

24 марта председатель сахалинского «Совета солдатских матерей» Нина Ключникова обратилась в «соответствующие» органы с требованием заблокировать sakh.com из-за их антивоенной позиции. Она указала, что издание является скрытым врагом, который «действует за спиной солдата». По ее словам, портал «ежечасно» публикует информацию, «порочащую» действия российской армии, а также распространял «ложные сведения» о событиях в Украине.

Позднее, 5 апреля, такой же донос написал глава регионального отделения ОНФ Алексей Казанцев и координатор проектов «Молодежка ОНФ» Александр Барышев. О том, связана ли блокировка сайта издания с доносами, неизвестно.

После 24 февраля в России усилилась блокировка сайтов изданий, которые рассказывают о боевых действиях в Украине. 24 июля стало известно, что Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать новый сайт «Новой рассказ-газеты» Novaya.no из-за «дискредитации» вооруженных сил. Какой материал вызвал вопросы, в ведомстве не уточнили и потребовали заблокировать весь сайт. Сайт работал семь дней и 9 часов.