Володин предложил США «покаяться» за ядерную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин предложил объявить 6 и 9 августа «днями покаяния США перед человечеством». Парламентарий считает, что Вашингтон должен ответить за сброс атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки.

«6 и 9 августа должны стать днями покаяния Вашингтона перед человечеством за преступления, совершенные в отношении мирных граждан», — написал он в своем Telegram-канале.

Володин напомнил, что 6 августа 1945 года США сбросили атомную бомбу на Хиросиму, а спустя три дня подвергли ядерной бомбардировке Нагасаки. Он также отметил, что США остаются единственным государством на планете, которое применило ядерное оружие.

Спикер Госдумы указал на то, что Штаты «на протяжении всей своей истории» ведут колониальную политику. В пример он привел конфликты с Кореей, Вьетнамом, Югославией, Афганистаном, Ираком, Ливией, Сирией и Украиной.

Заявление Володина прозвучало на фоне усиления ядерной риторики со стороны России. Спустя три дня после объявления военной спецоперации России в Украине президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу перевести силы сдерживания на особый режим боевого дежурства. Согласно справочнику Минобороны РФ, стратегические силы сдерживания (ССС) определяются как «основа боевой мощи Вооруженных сил России и предназначены для сдерживания агрессии против России и ее союзников, а также разгрома агрессора в том числе в войне с применением ядерного оружия».

В свою очередь глава ЦРУ Уильям Бернс ранее предупреждал, что Россия может применить тактическое или малое ядерное оружие после неудач в Украине. Именно от него некоторые российские чиновники узнали о планах нападения на Украину.