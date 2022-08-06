Россиянин Винник после пяти лет заключения в тюрьмах Греции и Франции предстал перед судом США

Россиянин Александр Винник, обвиняемый в отмывании денег через биржу криптовалют, впервые предстал перед судом в США, сообщил Минюст страны. Ему грозит до 50 лет лишения свободы.

Накануне Греция выдала Винника властям США. По данным «РИА Новости», его экстрадировали с нарушением юридических процедур. Семья россиянина рассказала, что «все произошло и было обставлено как похищение». Сперва его самолет приземлился в Афинах, после чего его пересадили в частный борт, который направился в Бостон. После этого его перевезли на служебном самолете в Сан-Франциско.

Александра Винника задержали в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд. Также его выдачи требовали Россия и Франция. Сперва Греция выдала Винника Франции, где он отбыл пять лет заключения по американскому обвинению. По истечении этого срока его продолжали удерживать в заключении. Речь шла о том, что вернуть его в Грецию для экстрадиции в США, однако ЕСПЧ запретил это делать.

В июле 2022 года США отозвали из Франции запрос об экстрадиции Винника. Это было сделано для того, чтобы Винника как можно скорее вернули в Грецию, а оттуда — выдали Штатам. Сегодня он впервые оказался перед американским судом. Ему может грозить до 50 лет лишения свободы.

«После более чем пяти лет судебных разбирательств россиянин Александр Винник вчера был экстрадирован в США, чтобы понести ответственность за деятельность криминальной криптовалютной биржи BTC-e, которая отмыла более $4 млрд преступных доходов»,— говорится в сообщении Минюста. Отмечается, что он предстал перед судом в штате Калифорния.



