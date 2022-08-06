Лагерь для военных-«отказников» разогнали в ЛНР

Лагерь на территории самопровозглашенной ЛНР, в котором удерживали контрактников, желавших отказаться от участия в боях в Украине, разогнали. Об этом адвокат Максим Гребенюк сообщил в своем Telegram-канале.

О закрытии лагеря Гребенюку стало известно от двух военнослужащих, сбежавших из СИЗО Луганска. По их словам, центр содержания российских военнослужащих, отказавшихся участвовать в боевых действиях, был разогнан.

«За некоторыми отказниками приехали командиры и отвезли в тыл, за кем не приехали — отпустили, и не препятствуют выезду в Россию», — написал он.

По мнению Гребенюка, лагерь могли закрыть в связи с многочисленными обращениями, которые были направлены в Главную военную прокуратуру и Главное военно-следственое управление Следственного комитета России. По состоянию на 1 августа адвокату были известны имена 70 военнослужащих, которые там содержались. При этом всего в лагере находилось порядка 140 человек, утверждал правозащитник.

О лагерях на территории Луганской области, в которых содержались военные-«отказники», стало известно в июле. По данным «Верстки», таких военнослужащих было больше 230 человек. Издание показывало условия содержания контрактников. Как писала «Медиазона»*, в Брянке с 2014 года могут находиться «неформальные» тюрьмы ЛНР.

*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».