Израиль объявил режим ЧП после обострения конфликта с сектором Газа

Ситуация обострилась на границе Израиля и сектора Газа накануне в пятницу, 5 августа. Причиной стало задержание в лагере палестинских беженцев Дженин одного из лидеров «Исламского джихада»*.

Вечером в пятницу Газа выпустила порядка сотни ракет в сторону Израиля. Как сообщает Би-би-си, большая часть из них была сбита израильской противоракетной системой «Железный купол», однако сирены воздушной тревоги звучали во многих местах страны.

Армия обороны Израиля сообщила об ответных ударах по сектору Газа, где правит палестинское исламистское движение ХАМАС. Израильская армия заявила, что нанесла авиаудары в секторе Газа в ответ на «особую ситуацию». Основной целью удара были члены движения «Исламский джихад»*.

Пресс-секретарь израильской армии сообщил, что в результате ударов были убиты порядка 15 боевиков. В службе здравоохранения Газы заявили, что в результате израильского авиаудара погибли пять палестинцев, в том числе пятилетний ребенок. Кроме того, по данным Reuters, в Газе в результате удара погиб один из командиров «Исламского джихада»*.

Власти Израиля объявили в близлежащих районах чрезвычайное положение. Режим ЧП будет действовать с 16:45 5 августа (совпадает с мск) до 20:00 6 августа в радиусе до 80 км от сектора Газа.

«Исламский джихад»* является военизированной исламистской группировкой, которая ставит своей целью создание независимого Палестинского исламского государства. Для этого боевики хотят объявить Израилю джихад и уничтожить его. Обострение ситуации вызвало задержание в лагере палестинских беженцев Дженин одного из лидеров «Исламского джихада»*, сообщает Al Jazeera.

*«Исламский джихад» признан в России террористической организацией и запрещен.