В Комсомольске-на-Амуре простились с погибшими в Украине бойцами ОМОН

В Комсомольске-на-Амуре накануне простились с бойцами ОМОН, погибшими в ходе боевых действий в Украине. Траурная церемония состоялась на «Аллее Героев» городского кладбища, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Погибшими оказались бойцы мобильного отряда особого назначения ОМОН, их число не уточняется. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал их «героями» и «настоящими русскими солдатами», которые отдали свои жизни за борьбу с «нацизмом». По его словам, они погибли «при исполнении служебного долга», однако при каких обстоятельствах наступила их смерть, он не сообщил.

Дегтярев пообещал предоставить родственникам погибших «всю необходимую помощь». Согласно указу, подписанному президентом России Владимиром Путиным, в случае гибели лиц, командированных в Донбасс, их семьям полагаются выплаты в размере 5 млн рублей, в случае ранения — в размере 3 млн рублей. Регионам также дается право устанавливать дополнительные выплаты волонтерам и их семьям.



Ранее более 40 бойцов чувашского батальона «Атал» обратились к главе республики Олегу Николаеву с требованием выплатить им обещанные 200 тысяч рублей за участие в военной спецоперации в Украине. Военные-контрактники в своем обращении указали, что при наборе каждому бойцу были обещаны выплаты в 200 тысяч рублей, а также суточные размером в 2 тысячи рублей. Однако средства до сих пор не перечислены.

Мобильные призывные пункты в регионах России начали открывать еще в конце мая. Сообщалось о таких отделениях в Санкт-Петербурге, Москве, крупных городах Восточного военного округа. Не стал исключением и Хабаровск. Представитель Минобороны объяснил необходимость тем, что в регионе число желающих служить по контракту выросло по сравнению с прошлым годом на 70%.