Прокуратура просит для Бритни Грайнер 9,5 лет колонии

В подмосковных Химках проходит суд над звездой баскетбола, олимпийской чемпионкой Бритни Грайнер. Ее обвиняют в контрабанде наркотиков: в Шереметьево ее задержали с картриджами для вейпа, содержащими запрещенное в России гашишное масло, пишет ТАСС. Обвинение просит для нее 9,5 лет колонии. США и Россия могут обменять Грайнер: переговоры подтвердили Москва и Вашингтон.

Задержали Грайнер 17 февраля, суд начался 1 июля. Защита просит суд оправдать спортсменку. Грайнер сказала, что не хочет быть политической пешкой, поэтому она признала вину по всем обвинениям.

Грайнер играла в баскетбольном клубе в Екатеринбурге. После отпуска в Финиксе она возвращалась в екатеринбургский клуб. На пересадке в Шереметьево ее задержали. Спортсменка принимала эти картриджи только для того, чтобы облегчить боль.

На прошлой неделе российский МИД подтвердил, что идут переговоры по обмену Бритни Грайнер на заключенных россиян в США, но результата пока нет. The New York Times писала, что госсекретарь США Энтони Блинкен собирается в ближайшие дни будет обговаривать обмен.