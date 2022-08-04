Прокуратура просит для Бритни Грайнер 9,5 лет колонии

В подмосковных Химках проходит суд над звездой баскетбола, олимпийской чемпионкой Бритни Грайнер. Ее обвиняют в контрабанде наркотиков: в Шереметьево ее задержали с картриджами для вейпа, содержащими запрещенное в России гашишное масло, пишет ТАСС. Обвинение просит для нее 9,5 лет колонии. США и Россия могут обменять Грайнер: переговоры подтвердили Москва и Вашингтон.
Задержали Грайнер 17 февраля, суд начался 1 июля. Защита просит суд оправдать спортсменку. Грайнер сказала, что не хочет быть политической пешкой, поэтому она признала вину по всем обвинениям.
Грайнер играла в баскетбольном клубе в Екатеринбурге. После отпуска в Финиксе она возвращалась в екатеринбургский клуб. На пересадке в Шереметьево ее задержали. Спортсменка принимала эти картриджи только для того, чтобы облегчить боль.
На прошлой неделе российский МИД подтвердил, что идут переговоры по обмену Бритни Грайнер на заключенных россиян в США, но результата пока нет. The New York Times писала, что госсекретарь США Энтони Блинкен собирается в ближайшие дни будет обговаривать обмен.Баскетболистку Бритни Грайнер и Пола Уилана, осужденного за сведения, содержащие гостайну на 16 лет в 2018 году могут обменять на Виктора Бута и Вадима Красикова. Виктор Бут в США осужден за торговлю оружием. Вадима Красикова, возможно офицера ФСБ, приговорили к пожизненному заключению в Германии за убийство чеченского командира в Берлине.