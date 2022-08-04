Прокуратура Украины запросила для российского танкиста 10,5 лет

Российский танкист Николай Куликов выступил в Деснянском районном суде с последним словом. Приговор ему вынесут 8 августа: прокуратура просит для него наказание в 10,5 лет, пишет «Грати».

Николая Куликова обвиняют в том, что в Чернигове 26 февраля он выстрелил из танка по жилому дому. Были разрушены квартиры, людей в них не было. Куликова обвиняют в нарушении законов и обычаев войны.

«Хочу еще раз попросить прощения у всех, кого это коснулось. Морально и физически. Мною сделанное. Я каюсь — с самого начала и по сей день, уже почти полгода. Искренне прошу прощения. Простите. Я просто хочу вернуться домой, к семье. Спасибо вам за все», — сказал в своем последнем слове Куликов.

Танкист признал вину на первом заседании, тогда же сказал, что раскаивается. Приказ стрелять по жилому дому ему дал командир батальона майор Леонид Щеткин. Щеткина уже обменяли. Он отрицал, что давал приказ стрелять по гражданским объектам.

«Все делалось быстро, на автоматизме. Как бы при страхе. Было страшно за себя, за экипаж. И вот так вот я произвел выстрел», — объяснял Куликов на суде.

Куликов стал пятым российским военным, которого судят в Украине. В июне начался суд над Михаилом Романовым, которого обвиняют в нарушении законов и обычаев войны. В селе Богдановка он убил мирного жителя, а потом изнасиловал его жену.

Еще трое российских солдат получили сроки в Украине по аналогичным обвинениям. Вадима Шишимарина приговорили к пожизненному сроку за убийство мирного жителя в Сумской области, он подал апелляцию. Суд на прошлой неделе смягчил ему приговор до 15 лет лишения свободы. Александр Иванов и Александр Бобыкин получили по 11,5 лет колонии. Суд установил, что они участвовали в обстреле Харьковской области.

Фото: «Грати»