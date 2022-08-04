Посла Норвегии вызвали в МИД России

Представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в министерство вызван посол Норвегии Рюне Ресланд. Поводом стало, по данным МИД, «недопустимое поведение консула норвежского Генерального консульства Элисабет Эллингсен в отеле Мурманска 6 июля, позволившей себе оскорбительные русофобские высказывания».

Рюне Ресаланду заявили решительный протест. Заявление МИД Норвегии с выражением сожаления по поводу этого возмутительного инцидента принято к сведению. Пребывание Эллингсен больше в России невозможно.

По данным РБК, Эллингсен сказала сотруднику гостиницы, что «ненавидит русских». Ее попросили подождать, пока закончится уборка номера.

«Как же отвратительно. И как вы решаете, что комната чистая? Я привыкла к чистым номерам, я из Скандинавии. Я не какая-то там русская женщина, которая просто убирается как попало. Это не уборка. Я вообще могу спать в этой постели? Я буду стоять у двери и смотреть, как она убирается, просто дайте мне ключ, — возмущается женщина, используя нецензурную брань. — Этот отель — позорище, и вы все тоже позорище».

Генконсульство в Мурманске не предоставляет услуги с 1 июля. Осло делало заявление о том, что чувства консула не совпадают с официальной позицией Норвегии.