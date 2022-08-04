СК хочет создать базу данных украинских беженцев

Глава Следкома Александр Бастрыкин в интервью «Интерфаксу» рассказал об украинских беженцах в России. По его словам, нужно создать базу данных прибывших людей для упрощения поиска людей и воссоединения семей.

Всего в России больше 3 млн беженцев. Бастрыкин сказал, что сотрудники СК помогают беженцам: в регионах созданы специальные мобильные группы, которые занимаются размещением в том числе детей-сирот. Среди проблем Бастрыкин отметил трудности с трудоустройством, пробелы с законодательством и сложности «с отказом от украинского гражданства».

Также, по словам Бастрыкина, необходимо создать для беженцев информационную платформу по типу «единого окна МФЦ», интегрированную с соответствующими базами данных профильных министерств и ведомств. В базу включат всю информацию о прибывших украинцах. Бастрыкин сказал, что это «позволит в оперативном порядке осуществлять розыск граждан, обеспечивать воссоединение семей, в том числе с детьми, чьи родители погибли либо пропали без вести».

Российская система будет обмениваться данными с ДНР и ЛНР. «Бюрократизм, излишний формализм при принятии управленческих решений» исключат.