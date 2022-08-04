Урологический препарат дриптан пропал из аптек России

Урологический препарат дриптан закончился в российских аптеках: поставки возобновятся только к весне 2023 года, пишет «Коммерсант». Его используют при травмах и опухолях позвоночника, нарушениях функции мочевого пузыря у детей.

Производитель — компания Abbott объяснила перебои «обновлением производственных процессов». О приостановке поставок производитель информировал Росздравнадзор.

Дриптан — единственный препарат, разрешенный к применению в этой области для детей до 14 лет. Без лечения могут остаться десятки и сотни тысяч детей, предупреждают врачи и пациентское сообщество. По мнению экспертов, может вырасти доля детей с хроническими заболеваниями почек и тяжелыми формами недержания.

О проблемах с дриптаном уже сообщили в Московской, Ленинградской, Тульской, Смоленской, Ростовской и других областях. Проблемы фиксирует основатель фонда помощи детям с врожденным расщеплением позвоночника (spina bifida) «Спина бифида» Инна Инюшкина.

Назначение аналогов возможно, но после врачебной комиссии. Дриптан заменить нечем: препараты схожего действия запрещено применять у детей. Если назначать такие препараты придется, то их прием будет возможен только в больницах под наблюдением врачей. Есть также альтернатива: хирургическое вмешательство. Но с дриптаном у пациентов были откорректированы функции мочевого пузыря. Теперь они могут откатиться в своем состоянии назад.

Главный внештатный детский хирург Минздрава России Дмитрий Морозов считает, что применение препарата не так широко. По его словам, есть и российские аналоги с 14 и 18 лет.

Стороны отмечают, что приостановка поставок не связана с санкциями. Но журналисты обратили внимание на письмо Abbott от 14 марта о том, что компания приостанавливает второстепенную деловую деятельность в России, включая все новые инвестиции, развитие бизнеса и рекламу из-за спецоперации на Украине. Но поставки препаратов продолжатся, сообщили в компании.