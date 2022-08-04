В Пензе учительницу приговорили к условному сроку за «фейки» про армию

Учительницу английского из Пензы Ирину Ген Ленинский районный суд приговорил к условному сроку в 5 лет за «фейки» про армию. Ей также запретили три года заниматься преподавательской деятельностью, пишет «7*7».

Уголовное дело против учительницы следственный комитет возбудил в марте 2022 года. Поводом стал донос восьмиклассницы из училища олимпийского резерва. Ирина Ген эмоционально объяснила ей, почему из-за российских действий в Украине дети не поедут на международные соревнования. Также она рассказала, что думает о спецоперации и «тоталитарном режиме, где любое инакомыслие считается мыслепреступлением». Но силовиков больше всего привлекло мнение женщины о событиях в Мариуполе, которые власти России опровергли.

Руководство училища уволило учительницу сразу после возбуждения уголовного дела. Обжаловать приговор она не планирует.

UPD:

«Ленинский районный суд Пензы установил, руководствуясь публикациями на сайте Министерства обороны Российской Федерации, что Вооруженные силы Российской Федерации не захватывают территории других государств, не начинали в 2014 году войну в Луганской народной республике и Донецкой народной республике, не наносили бомбовых ударов по роддому в г. Мариуполь Украины, не сбивали самолет иностранного государства — «Boeing 777», принадлежащий Малайзии, и не занимаются присоединением, захватом чужих и расширением своих территорий», — уточнили «Сетевые свободы».

Фото: «7*7»