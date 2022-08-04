«Газпром» отказывается возобновлять поставки газа и хочет снятия санкций

«Газпром» отказался возобновлять поставки газа в полном объеме по «Северному потоку-1» и не принял отремонтированную турбину. Поставки снизились до 20% от мощности газопровода 27 июля. Сейчас газовый гигант требует снятия санкций, пишут «Ведомости».

Представитель «Газпрома» 3 августа сказал, что «санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя № 073 на компрессорной станции (КС) «Портовая» невозможной».

При этом на заводе Siemens побывал вчера канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, турбина полностью исправна, а Россия не возобновляет поставки по политическим причинам. На заводе также говорили, что для поставки турбины необходимы документы от «Газпрома».

Зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов говорил ранее, что для приема двигателя обратно нужны гарантии неприменения санкций со стороны Канады, Великобритании и ЕС. Он также обращал внимание на ряд технических ошибок в документации, из-за которых «Газпром» может попасть под санкции Канады и Великобритании.

Юристы отмечают что «Газпром» действительно рискует оказаться под санкциями. Но удовлетворить все требования газового гиганта сложно. Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов считает, что главный вопрос для «Газпрома» — получить гарантии неприменения санкций. Но в устной форме вряд ли удастся договориться о введении новых санкций.

На фоне угрозы энергетического кризиса в ЕС могут пойти на подобный шаг, считает директор Института политических исследований Сергей Марков. Но из-за категоричной позиции некоторых стран ЕС к России добиться консенсуса будет сложно.





Фото: AFP