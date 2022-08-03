161-й день боев: главное

«Медиазона»* сообщила, что сегодня рано утром российские войска нанесли ракетные удары по Харькову и Николаеву. О жертвах не сообщалось.

Минобороны России указывало, что в Николаеве удар нанесли «по пункту временной дислокации украинского «Иностранного легиона». «Уничтожено до 250 наемников и более 20 единиц военной техники», — добавили в министерстве.

В Харькове, по данным Минобороны, во дворце спорта были подразделения ВСУ, оборудованы склады вооружения и боеприпасов, подходы к зданию заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено.

После обстрела Чугуева под Харьковом погиб 70-летний мирный житель, ранены две женщины 52 и 49 лет. Как пишет ВВС, обстрел велся днем. По данным местных властей, люди пострадали в результате попадания снарядов реактивных систем залпового огня в жилую пятиэтажку.

Минобороны 2 августа сообщало, что «в населённых пунктах Мерефа и Чугуев Харьковской области в результате высокоточных ударов ВКС России ликвидировано до 500 националистов 92-й механизированной бригады ВСУ и большое количество военной техники».

Вчера оперативное командование «Юг» писало о том, что в Херсонской области российские военные обстреляли эвакуационный автобус. Три человека погибли, пятеро — ранены.

В Минобороны России эту информацию опровергли, назвав ее провокацией. По данным ведомства на участке дороги вблизи Долгового украинские военные расстреляли автобус с мирными жителями, эвакуирующимися на подконтрольные Киеву территории.

«При этом фото- и видеофиксацию якобы неизбирательных ударов России по гражданскому населению проводили специалисты центра информационно-психологических операций ВСУ», — сообщили в министерстве.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси дал интервью Associated Press. По его словам, сейчас ситуация на Запорожской АЭС «полностью вышла из-под контроля». Проблемы возникают из-за того, что станцию контролируют российские военные, а персонал — украинский. Контакты с МАГАТЭ есть, но чаще всего обрывочные.

Также вблизи АЭС расположена российская военная техника, она находится в зоне постоянных боевых действий и уже попадала под обстрелы. Это нарушает все возможные критерии безопасности. Кроме того, прерваны цепочки поставок запчастей и оборудования.

Об ударах по Запорожской АЭС сообщали российские силы. Уточнялось, что реакторы не повреждены. По мнению властей США, Россия использует Запорожскую АЭС как «ядерный щит».

Первое судно с украинским зерном прошло проверку в Турции и отправилось в Ливан, в порт Триполи, пишет ВВС. На нем около 26 тысяч тонн кукурузы.

Судно покинуло порт Одессы в понедельник и благополучно прошло по «зерновому коридору». Соглашение о вывозе украинского зерна из заблокированных портов 22 июля подписали Турция, ООН, Украина и Россия. Безопасный маршрут был согласован всеми сторонами.

Разведка Британии сообщает, что после украинского удара по российскому эшелону с боеприпасами в Херсонской области на юге Украины маловероятно, что железнодорожное сообщение, соединяющее Херсон с Крымом, останется в рабочем состоянии. Российские силы, скорее всего, отремонтируют железнодорожную ветку в течение нескольких дней, хотя она остается уязвимой для снабжения из Крыма в Херсон.

Россия говорила о том, что недавно установлена паромная переправа через Днепр вместо разрушенного Антоновского моста в районе Херсона, она используется для гражданских целей. Но военные почти наверняка будут использовать ее для переброски войск и материально-технического снабжения.

Вполне вероятно, что мы увидим рост числа мирных жителей, пытающихся покинуть Херсон и его окрестности, поскольку боевые действия продолжаются, а нехватка продовольствия усугубляется. Это создаст нагрузку на транспортные узлы и маршруты, что может привести к введению мер по контролю за движением.

Аналитики Института изучения войны (ISW) пишут: Иран предположительно отправил первую партию беспилотников в Россию для полевых испытаний. По данным американской разведки, вместе с беспилотниками в Россию приедут иранские пилоты и техники, которые будут обучаться эксплуатации и ремонту российских самолетов Су-35. Возможно, Иран может получить российские самолеты Су-35 в обмен на беспилотники, что могло быть частью соглашения, подписанного Москвой и Тегераном 26 июля.

По некоторым данным, российские силы решили атаковать Авдеевку с территории Донецкой области. Они, скорее всего, не будут ждать, пока украинские силы отойдут со своих подготовленных оборонительных позиций. Украинские силы занимают позиции вокруг вентиляционной шахты Бутовской угольной шахты с 2015 года и называют это место ближайшей украинской позицией к Донецку и ключевым оборонительным форпостом Авдеевки. Пророссийские источники сообщали, что российские войска отодвинули эти позиции. Российская армия также продолжает наступление на Пески к западу от Авдеевки и, вероятно, попытается захватить трассу Е50, соединяющую два населенных пункта.

Представитель Главного управления военной разведки Украины 2 августа сообщил, что Россия отказалась предоставить подробную информацию о погибших в Еленовке украинских военнопленных. Погибло 53 человека. Минобороны России опубликовало списки погибших — в них было 50 человек. По словам Юсова, некоторые раненые из списка должны были находиться в больницах или готовиться к обмену пленными, а не в колонии. Минобороны снова обвинило в ударе по Еленовке украинских военных.

*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».