Члены «Справедливой России» в Нижнем Тагиле выкупили книги с «пропагандой ЛГБТ»

«Коммерсант-Урал» рассказал, что в Нижнем Тагиле члены партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду!» выкупили из магазинов «Читай-город» оставшиеся экземпляры книг с «очевидной ЛГБТ-пропагандой». Пропаганду они увидели в книгах «Назови меня своим именем», «В конце они оба умрут», «Лиа: жизнь не по нотам», «Гарвардская площадь».

Идею членам партии подсказали сотрудники Нижнетагильской епархии и общественники. Их возмутила продажа книг, в которых фигурируют представители ЛГБТ. Они же попросили прокуратуру провести проверку, но в ведомстве еще не ответили. Сотрудники магазина «Читай-город» после просьб общественников не стали убирать книги из продажи.

Партийцы выкупили несколько сотен экземпляров. По словам главы штаба Александра Соловьева, даже несмотря на то что книги имеют возрастной ценз 18+, они не должны быть выставлены в общем зале, где «аннотации к ним могут прочитать дети». Но о сожжении книг речи пока нет, добавил Соловьев «Афише», их судьбу определят после анализа РПЦ. Теперь «экспертизу» проведет епархия, все издания передали им.