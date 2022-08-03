Компании Mitsui и Mitsubishi списали доли инвестиций в проекте «Сахалин-2»

Агентство Kyodo рассказало, что крупные японские компании Mitsui и Mitsubishi сократили инвестиции в проект «Сахалин-2» на 1,7 млрд долларов. Инвесторы сослались на неопределенность рынка.

Mitsui сократила на 136,6 млрд иен, а Mitsubishi — на 81,1 млрд иен. Это произошло после того, как Владимир Путин подписал указ о передаче контроля над проектом новой операционной компании. Однако пока подробности неизвестны.

Финансовый директор Mitsubishi Юдзо Нути сказал, что возможно, стоимость долей будет варьироваться в зависимости от ситуации. Кроме того, уменьшение долей снизит активы компаний, но это не повлияет на их прибыль или убыток. Сейчас Mitsui и Mitsubishi владеют в проекте «Сахалин-2» долями в 12,5% и 10% соответственно. В Японии заявили, что попытаются остаться в проекте, но одновременно постараются сократить свою зависимость от российской энергии.