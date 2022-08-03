Врачи подтвердили синдром Гийена-Барре у Анатолия Чубайса

Врачи итальянской клиники подтвердили у Анатолия Чубайса синдром Гийена-Барре. Как сообщила Ксения Собчак со ссылкой на его жену Авдотью Смирнову, его состояние стабилизировалось, но политик до сих пор в реанимации.

«Состояние стабилизировалось , но Анатолий Борисович по-прежнему в реанимации, плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз, у него частичный паралич лица. Некоторые СМИ списывают это на коронавирус — однако он переболел им два года назад, а последнюю прививку сделал полгода назад», — написала Собчак.

О синдроме Гийена-Барре у Анатолия Чубайса стало известно 31 июля. Его госпитализировали в итальянскую клинику. Его состояние улучшилось 1 августа.

Синдром Гийена-Барре — аутоиммунное заболевание, но оно также характерно для отравлений. Политолог Дмитрий Орешкин считает, что если бывший высокопоставленный чиновник России отрицает факт отравления, не значит, что его не было