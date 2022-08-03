Ректор «Шанинки» Сергей Зуев признал вину

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка»), директор Института высшей научной школы РАНХиГС Сергей Зуев дал признательные показания и полностью погасил ущерб. По данным Интерфакса, это более 15 млн рублей. После суд перевел его под домашний арест из СИЗО, пишет ТАСС. Зуев также дал показания на ранее неизвестных фигурантов дела.

Следствие обвиняет Зуева в двух эпизодах мошенничества с бюджетными деньгами в особо крупном размере(ч.4 ст.159 УК РФ). Расследование еще не закончено, по предварительным данным он виновен в хищении 20 млн рублей. Сегодня состоялось слушание в Тверском суде по смягчению обвиняемому меры пресечения. Интерфакс уточнил, что показания формально не признательные: Зуев не говорил, что присваивал деньги себе, но дал информацию, которая поможет следствию.

«Зуев дал признательные показания, полностью возместил ущерб. Кроме того, он дал показания, изобличившие ранее не известных следствию соучастников преступления. В настоящее время сбор доказательств по делу окончен, расследование дела близится к завершению», — сказал следователь.

По версии следствия, хищение было при исполнении договоров между вузом и Фондом новых форм развития образования. Деньги выделили на мероприятия по проекту «Учитель года» нацпроекта «Образование».

По этому делу арестованы также бывшая замглавы Минпросвещения Марина Ракова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко. Среди фигурантов проходит и исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова. По этому же делу арестованы ректор и проректор РАНХиГС Владимир Мау и Иван Федотов. Мау вчера перевели под домашний арест и подписку о невыезде.

Вину признала до Зуева только Крючкова. Она переведена под домашний арест.





Фото: Московская высшая школа социальных и экономических наук

