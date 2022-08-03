Против Навального и его соратников подали новый иск

«Сирена» сообщила, что в Симоновский районный суд Москвы поступило завление от МВД по Смоленской области на Алексея Навального. Соответчиками выступили Иван Жданов*, Любовь Соболь**, Илья Яшин***, Владимир Милов**** и Олег Степанов.

Информацию подтвердил «Вот так» адвокат Соболь Владимир Воронин.

«Костромская и смоленская полиция требуют денег за выезды на разгон митингов 27 июля и 3 августа 2019 года. Подали именно сейчас, потому что истекали 3 года срока исковой давности. Иски такие предъявлять незаконно, потому что, во-первых, полиция финансируется из бюджета, какого-то непосредственного финансирования полиции гражданами закон не предусматривает, плюс невозможно взыскать вред за правомерные действия, коими была реализация права ответчиков на свободу собраний, — рассказал «Сирене» Вячеслав Гимади.

Иски о возмещении «переработок» подают к сторонникам Навального по всей стране. Летом 2020 года Симоновский суд постановил взыскать с Навального и его соратников 8 млн рублей по подобным делам.

*Иван Жданов включен в перечень лиц, которых считают причастными к экстремистской деятельности или терроризму.

**Любовь Соболь, ***Илью Яшина и ****Владимира Милова Минюст России считает «иностранными агентами».

Фото: navalny.com