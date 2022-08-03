«Коммерсант» сообщил, что спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси покинула Тайвань и следует в Сеул. Далее она планирует побывать в Сингапуре, Малайзии и Японии.

Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань вчера вечером, несмотря не предупреждения Китая о возможном ответе. Сейчас КНР начала военные учения у берегов Тайваня. В МИД страны ночью вызвали посла США в Китае Николаса Бернса и выразили ему решительный протест.

На Тайване Пелоси пробыла около 19 часов. Она встретилась с главой Тайваня Цай Инвэнь, ей вручили орден Благожелательных облаков за заслуги в продвижении отношений Вашингтона и Тайбэя. В КНР считают, что визит американского конгрессмена на остров противоречит принципам политики «одного Китая». В Белом доме эту информацию опровергли, но Пелоси говорила, что ее визит — поддержка демократии в Тайване.